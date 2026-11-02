दिवाली-छठ पर रेलवे की बड़ी सौगात: संतरागाछी-संबलपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन रहेगा जारी, देखें पूरा शेड्यूल

जासं, जमशेदपुर। दिवाली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ और ट्रेनों में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने संतरागाछी-संबलपुर-संतरागाछी स्पेशल ट्रेन का परिचालन जारी रखने का फैसला किया है।

रेलवे के इस कदम से त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों, विशेषकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच सफर करने वाले लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

ट्रेन की समय-सारणी और संचालन की तिथियां

रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, इस स्पेशल ट्रेन का संचालन नवंबर माह में निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा:

ट्रेन संख्या 08303 (संबलपुर - संतरागाछी स्पेशल): यह ट्रेन 4 नवंबर से 18 नवंबर के बीच प्रत्येक बुधवार को संबलपुर से संतरागाछी के लिए रवाना होगी।

ट्रेन संख्या 08304 (संतरागाछी - संबलपुर स्पेशल): वापसी दिशा में यह ट्रेन 5 नवंबर से 19 नवंबर के बीच प्रत्येक गुरुवार को संतरागाछी से संबलपुर के लिए चलेगी।

यात्रियों को मिलेगा अतिरिक्त विकल्प

त्योहारी सीजन में अपने घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक काफी बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है।

इस स्पेशल ट्रेन के चलने से न सिर्फ नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा, बल्कि यात्रियों को कंफर्म टिकट और यात्रा के लिए एक बेहतर अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध होगा।