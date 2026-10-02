फर्जी मोहर लगाकर SIR फॉर्म भरने का खेल: पश्चिमी सिंहभूम में ईसाई धर्म प्रचारक और उसकी BLO पत्नी पर FIR की मांग

संवाद सूत्र, मनोहरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंथानात जराइकेला थाना क्षेत्र के सागजोडी गांव में ईसाई समाज के पति-पत्नी द्वारा ग्राम मुंडा का डुप्लीकेट मोहर बना व मुंडा के नाम का फर्जी हस्ताक्षर करने का मामला प्रकाश में आया है।

पति-पत्नी मुंडा का मोहर व फर्जी हस्ताक्षर का एसआईआर के लिए वंशावली प्रमाण पत्र व अन्य कागजात में उपयोग किये जाने का मामला ग्रामीणों के समक्ष आ गया। मामले को लेकर ग्राम मुंडा जगमोहन गुड़िया सहित पूरा गांव पहुचा जराइकेला था।

आरोपी पति धर्म प्रचारक है जबकि पत्नी आंगनबाड़ी सेविका(बीएलओ) का काम करती है। ग्रामीणों में इनके खिलाफ काफी आक्रोश दिख रहा। मामला मनोहरपुर प्रखंड के जराइकेला थाना क्षेत्र के सागजुड़ी गांव का है। जहां प्रखंड के दीघा गांव निवासी बहामनी भुईयां और उसके पति ईसाई धर्म प्रचारक सेनियम होरो गांव के मुंडा जगमोहन गुड़िया के फर्जी स्टांप और हस्ताक्षर का उपयोग कर कई लोगों के एसआईआर का कार्य कर रहे थे।

इसका खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए गांव के मुंडा जगमोहन के पास आए। तब एसआईआर के फॉर्म पर पहले से मुंडा का हस्ताक्षर और स्टांप देखकर मुंडा का माथा ठनका। पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि ये दंपती फर्जी रूप से यह कार्य कर रहे हैं। बहामनी सागजुड़ी गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और बीएलओ भी हैं। इसे लेकर विगत गुरुवार को एक ग्राम सभा भी हुई जहां दंपती ने अपनी संलिप्तता स्वीकारते हुए करीबन दर्जन भर लोगों के एसआईआर फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर और मुंडा के फर्जी स्टांप का उपयोग करने की बात स्वीकार की। जबकि लोगों का आरोप है कि इस दंपत्ति ने करीबन 20 से ज्यादा लोगों के एसआईआर फॉर्म पर फर्जी कार्य किए हैं। दंपती ने यह बात मीडिया के समक्ष भी स्वीकारी है और गलती होने की बात कही है। इन्होंने मुंडा पर उल्टा आरोप लगा दिया कि मुंडा ने कहा कि वे ईसाई समुदाय के लोगों के एसआईआर का काम नहीं करेंगे। जबकि मुंडा का कहना है कि उन्होंने कई ईसाई लोगों के एसआईआर के कार्य के लिए वंशावली में अपना सहयोग दिया है।