चाईबासा में शराब से लदी पिकअप पलटी, बोतलें बिखरते ही लूटने पहुंचे लोग; 209 पेटियां चकनाचूर

जागरण संवाददाता, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)। चाईबासा-चक्रधरपुर मार्ग पर शुक्रवार की देर शाम खूंटपानी गांव के पास शराब से लदा एक पिकअप वाहन असंतुलित होकर पलट गया।

वाहन पलटते ही उसमें लदी बीयर और अंग्रेजी शराब की 209 पेटियां सड़क पर बिखर गईं। बोतलें गिरकर चकनाचूर हो गईं।

हादसे के बाद मौके पर जुटे कुछ स्थानीय युवक शराब की बोतलें लूटने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही उनकी मंशा पर पानी फिर गया।

पिकअप पलटने की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उस समय खूंटपानी गांव के कई लोग घटनास्थल पर जुटे थे। कुछ युवक सड़क पर बिखरी शराब की बोतलें उठाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें डांटकर मौके से हटा दिया, जिससे स्थिति को संभाला जा सका।