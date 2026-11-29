जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में चल रहे विकास कार्यों के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है।

इस दौरान आठ ट्रेनों का परिचालन रद रहेगा, जबकि छह ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के तहत चलाया जाएगा।

इसके अलावा टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी, एक ट्रेन विलंब से रवाना होगी और बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस को रास्ते में नियंत्रित किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की अद्यतन स्थिति जांचने की सलाह दी है।

इन तिथियों में रद रहेंगी ट्रेनें

1, 4 और 6 दिसंबर: ट्रेन संख्या 68046/68045 आद्रा-आसनसोल-आद्रा मेमू रद रहेगी।

ट्रेन संख्या आद्रा-आसनसोल-आद्रा रद रहेगी। 1, 4 और 6 दिसंबर: ट्रेन संख्या 68090/68089 आद्रा-मेदिनीपुर-आद्रा मेमू नहीं चलेगी।

ट्रेन संख्या आद्रा-मेदिनीपुर-आद्रा नहीं चलेगी। 4 और 6 दिसंबर: ट्रेन संख्या 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू रद रहेगी।

ट्रेन संख्या आद्रा-भागा-आद्रा रद रहेगी। 4 दिसंबर: ट्रेन संख्या 63594/63593 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू का परिचालन रद रहेगा।

गंतव्य से पहले समाप्त होंगी ये ट्रेनें

1, 4 और 6 दिसंबर: ट्रेन संख्या 68056/68060 टाटानगर-आसनसोल-बराभूम मेमू आद्रा तक ही चलेगी। आद्रा व आसनसोल के बीच इसका परिचालन प्रभावित रहेगा।

ट्रेन संख्या टाटानगर-आसनसोल-बराभूम आद्रा तक ही चलेगी। आद्रा व आसनसोल के बीच इसका परिचालन प्रभावित रहेगा। 2 दिसंबर: ट्रेन संख्या 63594/63593 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू आद्रा तक ही चलेगी तथा आद्रा व पुरुलिया के बीच रद रहेगी।

ट्रेन संख्या आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल आद्रा तक ही चलेगी तथा आद्रा व पुरुलिया के बीच रद रहेगी। 30 नवंबर, 2 और 5 दिसंबर: ट्रेन संख्या 68053/68054 आद्रा-बराभूम-आद्रा मेमू पुरुलिया तक ही चलेगी, जबकि पुरुलिया व बराभूम के बीच परिचालन रद रहेगा।

मार्ग परिवर्तन, देरी और नियंत्रण

परिवर्तित मार्ग: 30 नवंबर, 2 और 5 दिसंबर को ट्रेन संख्या 18601 टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस चांडिल, गुंडा बिहार और मुरी होकर चलेगी।

30 नवंबर, 2 और 5 दिसंबर को ट्रेन संख्या 18601 टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस चांडिल, गुंडा बिहार और मुरी होकर चलेगी। विलंब से रवानगी: 2 दिसंबर को ट्रेन संख्या 18036 हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस हटिया से निर्धारित समय से 75 मिनट देर से खुलेगी।

2 दिसंबर को ट्रेन संख्या 18036 हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस हटिया से निर्धारित समय से 75 मिनट देर से खुलेगी। नियंत्रित परिचालन: 1, 4 और 6 दिसंबर को ट्रेन संख्या 18184 बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस को रेलखंड में 45 से 60 मिनट तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा।

परिचालन में हुए इन बदलावों से दैनिक यात्रियों और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को असुविधा हो सकती है। ऐसे में यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्टेशन जाने से पूर्व संबंधित ट्रेन की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें।