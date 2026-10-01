दुरंतो, राउरकेला-टाटानगर मेमू समेत 44 ट्रेनें रद; बंडामुंडा में NI काम के चलते रेलवे ने लिया फैसला

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन ने एक बार फिर से नए अधिसूचना पत्र जारी कर कहा है कि 04 से 19 अक्टूबर के बीच चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बंडामुंडा ए केबिन-राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं रेल लाइन को मेन लाइन से जोड़ने के लिए बंडामुंडा डी केबिन पर प्री एनआई और नॉन-इंटरलाकिंग का कार्य हर हाल में किया जाएगा।

जिस वजह से चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला, झारसुगुडा और चक्रधरपुर स्टेशनों के गुजरने एवं खुलने वाली 44 मेमू, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद रहेगी और दो एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। त्यौहरी सीजन में ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।