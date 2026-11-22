जागरण संवाददाता, सिमडेगा। आगामी राजकीय रामरेखा मेला के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शनिवार को उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मदेव पासवान एवं एसडीएम सुमंत तिर्की ने संयुक्त रूप से रामरेखा धाम स्थित मेला परिसर का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने मेला स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की।इस निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग तथा आवागमन के रास्तों का बारिकी से अवलोकन किया गया। साथ ही मेला परिसर और आसपास के संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों को चिह्नित कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया गया।

एसडीपीओ ने स्पष्ट किया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी रखने तथा मेला अवधि में लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया गया।