शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, फिर Instagram पर तस्वीर डालकर युवती को किया बदनाम; सिमडेगा में युवक गिरफ्तार

संवाद सूत्र, सिमडेगा। सिमडेगा में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और इंटरनेट पर पीड़िता को बदनाम करने के आरोप में गिरदा ओपी पुलिस ने सोमरा सिंह, 23 वर्षीय को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, बीते 19 अगस्त को करीब 18 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि नाबालिग रहने के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। 15 फरवरी 2024 को आरोपी ने शादी का झांसा देकर पहली बार उसका यौन शोषण किया। इसके बाद शादी का भरोसा देकर कई बार युवक पर शोषण करने का आरोप है।

पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी ने करीब दो माह तक पीड़िता को अपने घर में पत्नी के रूप में रखा। बाद में रोजगार के लिए सूरत चला गया और शादी से इन्कार कर दिया। आरोप है कि पीड़िता के दबाव बनाने पर आरोपी ने उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा कर अपमानजनक टिप्पणियां की।