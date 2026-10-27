डाक विभाग की सुविधाओं की जानकारी अब मोबाइल पर, 23 भाषाओं में उपलब्ध है ऐप; सिमडेगा में लगी चौपाल

जागरण संवाददाता, सिमडेगा। भारतीय डाक विभाग की डिजिटल सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोमवार को सिमडेगा में डाक चौपाल का आयोजन किया गया। सरकारी सेवाएं आपके द्वार अभियान के तहत मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को डाक विभाग की आधुनिक सुविधाओं और डाक सेवा ऐप की जानकारी दी गई।

यह कार्यक्रम मुख्य डाकघर के अंतर्गत एसएस हाई स्कूल सिमडेगा के समीप, कचहरी परिसर में दीदी कैफेटेरिया तथा ऑफिसर्स कॉलोनी के आसपास आयोजित किया गया। एलईडी स्क्रीन से लैस मोबाइल वैन के जरिए लोगों को डिजिटल सेवाओं के बारे में वैन के माध्यम से जागरूक किया गया।

इस चौपाल में छात्र-छात्राओं और स्थानीय नागरिकों को डाक सेवा ऐप की उपयोगिता बताई गई। इस दौरान लोगों को ऐप के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह ऐप 23 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों के लोग अपनी सुविधानुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐप को अब तक 10 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।