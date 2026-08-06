सरकार बदली, अटक गया मानदेय! साहिबगंज की 700 जलसहियाओं को 29 माह से भुगतान का इंतजार

जागरण संवाददाता, साहिबगंज। सरकारें बदलीं, नियमों में बदलाव हुआ, पर प्रभावित जिले की करीब सात सौ जलसहिया हो गईं। वर्ष 2019 में रघुवर सरकार के जाने के बाद सत्ता में आई हेमंत सरकार ने जलसहिया को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को मानदेय में रूपांतरित कर दिया।

प्रारंभिक दौर में सभी जलसहिया को प्रतिमाह एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती थी। लेकिन आंदोलन के बाद नवंबर 2024 में इसे बढ़ाकर प्रतिमाह दो हजार रुपये कर दिया गया। इसी बीच जिले की करीब 1100 जलसहिया को मार्च 2019 से अगस्त 2021 के बीच कुल 29 माह की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। इसकी मांग को लेकर जलसहिया लगातार आवाज उठाती रही हैं।