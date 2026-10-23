साहिबगंज में चाक पर मिट्टी के दीये बनाने में जुटे कुंभकार, 'वोकल फॉर लोकल' से बढ़ी उम्मीदें

उनका कहना है कि दूसरों के घर रोशन करने वाले कारीगरों के घरों में भी खुशहाली आए, तभी त्योहार की खुशियां सार्थक होंगी।

पहले मैं मजदूरी करता था। पिता के देहांत के बाद पारंपरिक चाक का काम शुरू किया। रोजाना इतनी कमाई हो जाती है कि जीवन-यापन खुशी-खुशी चल जाता है। पहले दीयों की अच्छी बिक्री होती थी। इस बार मांग अधिक हो रही है और लगता है कि अच्छी कमाई होगी। हम कंभकारों को इलेक्ट्रिक चाक मिलता तो कार्य करने में आसानी हो जाता। - अमर पंडित, स्थानीय कलाकार

दीपावली के लिए दीये तैयार किए जा रहे हैं। आम दिनों में चाय की भाड़ और पूजा के कुछ दीये बिकते हैं, जबकि त्योहार पर मांग के अनुसार दीये बनाए जाते हैं। इस साल वोकल फार लोकल को तवज्जो मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के दीयों की बिक्री अधिक होती है और शहर के लोग भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इस बार अधिक मुनाफे की उम्मीद है। - बबलू पंडित, स्थानीय कलाकार