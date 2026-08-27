Mainiya Samman Yojana: साहिबगंज की 1.71 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे 42.81 करोड़, प्रत्येक को मिले 2500 रुपये

जागरण संवाददाता, साहिबगंज। Mukhyamantri Mainiya Samman Yojana: झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत पात्र लाभुकों को राशि भेज दी गई है। साहिबगंज जिले के लगभग 171270 पात्र लाभुकों के बैंक खातों में अगस्त माह की सम्मान राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है।

योजना अंतर्गत प्रत्येक लाभुकों को एक माह की कुल 2,500 की सम्मान राशि प्रदान की गई। इस क्रम में जिले के लाभुकों के बैंक खातों में कुल 42 करोड़ 81 लाख,75 हजार सम्मान राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की पात्र महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है।