Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

झारखंड में रसोई गैस की हो सकती है किल्लत, अगले महीने हड़ताल पर जाएंगे LPG डिस्ट्रीब्यूटर

By Pranesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Wed, 23 Sep 2026 11:19 AM (IST)

साहिबगंज के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अगले माह हड़ताल पर जाएंगे, जिससे सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होगी।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. साहिबगंज के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अगले माह हड़ताल पर जाएंगे।

  2. 26 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।

  3. प्रशासनिक व होम डिलीवरी शुल्क में वृद्धि की मांग।

जागरण संवाददाता, साहिबगंज। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एलडीएआइ) के आह्वान पर जिले के एलपीजी डीलर अगले माह हड़ताल पर जाएंगे।

इस दौरान एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बंद रहेगी। 26 अक्टूबर को डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद हड़ताल की तिथि की घोषणा की जाएगी।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीडी सिंह ने बताया कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर गत एक सितंबर से आंदोलनरत हैं। आंदोलन के प्रथम चरण में वितरकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।

मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपायुक्तों को सौंपा। छह अक्टूबर को नो मनी नो इंडेंट के तहत डीलर पैसा जमा नहीं करेंगे तथा प्लांट से सिलेंडर का उठाव नहीं करेंगे।

डिस्ट्रीब्यूटर प्रशासनिक शुल्क व होम डिलीवरी शुल्क में वृद्धि, ई केवाईसी के लिए अलग से शुल्क देने की मांग, अन्य सामग्रियों की बिक्री के लिए कंपनी द्वारा अनुचित दवाब न बनाने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को देशभर के डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी दौरान हड़ताल की तिथि की घोषणा की जाएगी।

गौरतलब हो कि पूरे देश में करीब 26 हजार डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जिले में इनकी संख्या 15 है। जिले में उपभाेक्ताओं की संख्या करीब 2.60 लाख है।

यह भी पढ़ें- पलामू में करमा पूजा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, कोयल नदी में डूबने से चार युवकों की मौत