झारखंड में 26 साल से बिक रहीं नौकरियां, तय है हर पद का रेट: देवेंद्रनाथ महतो का सरकार पर बड़ा हमला

जागरण टीम, साहिबगंज। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के नेता व छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो रविवार को भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा (Bharti Vyavastha Sudhar Yatra) के तहत साहिबगंज कालेज पहुंचे। यहां के छात्र-छात्राओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जागरूक किया।

देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि साहिबगंज की वीर भूमि पर आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड गठन के 26 वर्षों में सरकार किसी भी दल की रही हो, राज्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। राज्य में नाैकरियां बेची जाती हैं और हर नाैकरी का रेट तय है।

उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव रहा है और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था में बिचौलियों की भूमिका के कारण योग्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनका कहना था कि युवाओं को नौकरी पाने के लिए पढ़ाई के बजाय ऐसे लोगों के संपर्क में आना पड़ा।

बताया कि भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत 24 अगस्त को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव से हुई है। यात्रा का उद्देश्य जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, पेपर लीक पर रोक लगाना, भ्रष्टाचार समाप्त करना और छात्रों को न्याय दिलाना है।

उन्होंने कहा कि 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज के नारे के साथ यह यात्रा राज्य के सभी 24 जिलों से होकर गुजरेगी। इसका समापन रांची में बड़ी जनसभा के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन उन हजारों युवाओं और छात्रों की आवाज बनने का प्रयास है, जो भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से प्रभावित हैं। मौके पर जेएलकेएम के कई कार्यकर्ता एवं छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

बोरियो में देवेंन्द्रनाथ महतो का स्वागत भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा रविवार को बोरियो पहुंची। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की ओर से देवेन्द्र नाथ महतो का स्वागत किया गया। इस दौरान महतो ने कहा कि भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।