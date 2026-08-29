नियुक्ति प्रक्रिया को उद्योग बनाना बंद करें, नहीं तो पूरे झारखंड में होगा चक्का जाम; भर्ती सुधार यात्रा पहुंची पाकुड़

संवाद सहयोगी, पाकुड़। झारखंड में भर्ती व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। यह बात छात्र नेता देवेंद्र महतो ने शनिवार को पाकुड़ में भर्ती सुधार यात्रा के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को उद्योग बनाना बंद करना होगा। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो छात्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन की जन्मस्थली नेमरा से भर्ती सुधार यात्रा की शुरुआत की गई है।

इसके तहत राज्य के सभी 24 जिलों का भ्रमण कर छात्रों को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ‘24 जिला, 24 संकल्प और एक आवाज’ के साथ भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर यात्रा निकाली गई है।



देवेंद्र महतो ने कहा कि भर्ती व्यवस्था में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार ने 15 अगस्त को 45 परीक्षाओं के संबंध में कार्रवाई की है। उनके अनुसार, सीआइडी जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद 22 परीक्षाएं रद की गईं, 17 की जांच चल रही है और छह परीक्षाओं पर रोक लगाई गई है।