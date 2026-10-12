श्रीनगर में 3000 से अधिक घुसपैठिए, कबाड़ का करते हैं काम; झारखंड में पकड़े गए बांग्लादेशी का खुलासा

संवाद सहयोगी, साहिबगंज। लंबी पूछताछ के बाद रविवार को बांग्लादेशी युवक सुमोन मियां को साहिबगंज मंडल कारा भेज दिया गया। रविवार दोपहर जीआरपी पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

उधर, रांची से एटीएस के पदाधिकारी भी सुमोन मियां से पूछताछ के लिए पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही उसे जेल भेज दिया गया था।

अब पदाधिकारी दोबारा आएंगे और कोर्ट से अनुमति लेने के बाद पूछताछ करेंगे। एटीएस के पदाधिकारी ने जीआरपी थाना पहुंच कर थाना प्रभारी सत्यदेव राम से जानकारी ली और मामले से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए।

एटीएस के वरीय पदाधिकारी उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल करेंगे, जिसके बाद सुमोन मियां से पूछताछ के लिए एटीएस के यहां आने की उम्मीद है।

एटीएस यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह भारत कैसे आया, किस एजेंट ने भेजा, आने का उद्देश्य क्या था और श्रीनगर में उसके कितने साथी हैं। उससे पाकिस्तान और नेपाल की मुद्रा के स्रोत के बारे में भी पूछा जाएगा।