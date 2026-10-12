एंटी-टेररिज्म स्क्वॉयड की टीम पहुंचेगी झारखंड, साहिबगंज में पकड़े गए बांग्लादेशी से करेगी पूछताछ 

संवाद सहयोगी, साहिबगंज। साहिबगंज में गिरफ्तार बांग्लादेशी युवक मो. सुमन मियां को लंबी पूछताछ के बाद रविवार दोपहर जीआरपी पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मामले की जांच के लिए रविवार को रांची से एटीएस की एक सदस्यीय टीम जीआरपी थाना पहुंची।

टीम ने थाना प्रभारी सत्यदेव राम से जानकारी ली और दस्तावेज मांगे। पुलिस ने सुमन से जुड़े जरूरी कागजात और उसके पास मिली पाकिस्तान तथा नेपाल की मुद्रा टीम को सौंपी। एटीएस टीम दस्तावेजों की जांच रांची में करेगी। इसके बाद जांच के लिए कुछ टीमों के साहिबगंज आने और मंडल कारा में बंद सुमन मियां से पूछताछ करने की संभावना है। टीम यह जानने की कोशिश करेगी कि वह भारत कैसे आया, किस एजेंट ने भेजा, आने का उद्देश्य क्या था और श्रीनगर में उसके कितने साथी हैं। उससे पाकिस्तान और नेपाल की मुद्रा के स्रोत के बारे में भी पूछा जाएगा।