रांची में 150 साल पूरे होने पर विद्या भारती का भव्य आयोजन, एक साथ 75 लाख लोगों ने गाया वंदे मातरम्
विद्या भारती के आह्वान पर 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'नमामि भारतम्' कार्यक्रम आयोजित किया गया।
HighLights
वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर 'नमामि भारतम्' कार्यक्रम।
देश भर में 75 लाख से अधिक लोगों ने वंदे मातरम् गाया।
एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम।
संजय कुमार, रांची। विद्या भारती के आह्वान पर शुक्रवार को झारखंड सहित पूरे देश में वंदे मातरम् का गायन किया गया। 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में "एक आवाज, एक संकल्प, एक भारत" के संदेश के साथ 'नमामि भारतम्' कार्यक्रम आयोजित किया गया।
ठीक 11 बजे गायन प्रारंभ हुआ। पूरे देश में 17 हजार से अधिक और झारखंड में 1265 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री देशराज शर्मा ने कहा कि शुक्रवार की देर शाम तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में 17000 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम हुए।
कई निजी विद्यालयों में भी आयोजित कार्यक्रमों की सूचना आने के बाद इसकी संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं इस आयोजन में 75 लाख से अधिक लोग भाग लिए।
इसमें कई प्रमुख लोग भी शामिल रहे। राजस्थान लोकभवन परिसर में भी कार्यक्रम हुआ। वहीं गुवाहाटी में मुख्य कार्यक्रम में पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि आयोजन में छात्र, पूर्व छात्र, शिक्षक, अभिभावक और आम लोग शामिल हुए। यह कार्यक्रम महानगरों, कस्बों, गांवों और स्कूलों में आयोजित किया गया।
इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को 'वंदे मातरम्' के इतिहास, आजादी की लड़ाई में इसकी भूमिका से परिचित कराना था। उन्होंने कहा कि 'नमामि भारतम्' कार्यक्रम को 'एशिया बुक आफ रिकार्ड्स' और 'इंडिया बुक आफ रिकार्ड्स' से प्रमाणपत्र मिला है।
यह सम्मान अलग-अलग जगहों पर सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा एक साथ पूरा 'वंदे मातरम्' गाने के लिए दिया गया है।
वहीं, विद्या भारती के झारखंड के प्रांत सचिव नकुल शर्मा ने कहा कि इस आयोजन में भाग लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह था।
बारिश के बाद हुआ कार्यक्रम
बारिश के बाद भी सभी तय स्थानों पर कार्यक्रम हुए। बारिश नहीं होती तो लोगों की संख्या बढ़ सकती थी। झारखंड में तीन लाख 198 लोग शामिल हुए।
रांची में विद्या भारती के हिनू स्थित प्रांत कार्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर धुर्वा, कुदलूम, मोरहाबादी और चुटिया स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, विवेकानंद विद्या मंदिर व ब्रिजफोर्ड सहित कई निजी विद्यालयों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रांत कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. सुबोध कुमार ने वंदे मातरम् के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं, अखिल भारतीय सचिव ब्रह्माजी राव कुदलुम स्थित विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। रांची में मोरहाबादी स्थित स्कूल में मुख्य कार्यक्रम हुआ।
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