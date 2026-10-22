रांची विश्वविद्यालय में PHD में एडमिशन के लिए इंटरव्यू आज से, चार सदस्यीय कमेटी करेगी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन

जागरण संवाददाता, रांची। रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन को लेकर गुरुवार को इंटरव्यू की शुरुआत होनी है। विवि की ओर से इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। संबंधित विषयों के एक्सपर्ट भी रांची पहुंच चुके हैं जो अलग-अलग विषयों के इंटरव्यू में शामिल होंगे।

विवि के कुल 331 पीएचडी सीटों पर नामांकन के लिए 567 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। शोध निदेशक डा. एमपी हसन ने बताया कि इस इंटरव्यू की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो रही है। इस दौरान इस प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी।

लिस्ट के अनुसार इंटरव्यू में शामिल होंगे अभ्यर्थी रांची विश्वविद्यालय के पीएचडी नामांकन के इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की सूची पहले ही जारी कर दी गयी है। इस इंटरव्यू प्रक्रिया में कुल 567 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से होने वाले इंटरव्यू की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को शामिल होना है। वे रांची विवि के वेबसाइट में देखकर इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसमें कुछ अभ्यर्थियों को 22 तो किसी को 23 और कुछ को 24 अक्टूबर को बुलाया गया है।

चार सदस्यीय कमेटी लेगी पीएचडी का इंटरव्यू संबंधित विषय के विभागों में होने वाले पीएचडी नामांकन के इंटरव्यू के लिए चार सदस्यीय कमेटी होगी। जिसमें एक डीआरसी अध्यक्ष, कुलपति द्वारा मनोनीत विषय विशेषज्ञ, शोध निदेशालय द्वारा मनोनीत एक सदस्य और विभागीय पीएचडी समन्वय शामिल होंगे।