माओवाद के खिलाफ शहादत देनेवाले 24 बलिदानियों को झारखंड जगुआर ने दी श्रद्धांजलि, ATS ने रखा मौन

राज्य ब्यूरो, रांची। पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर झारखंड जगुआर (जेजे) या स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) में बुधवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड जगुआर के स्थापना काल से लेकर अब तक बलिदान हुए सभी 24 बलिदानियों को याद किया गया।

मौके पर झारखंड जगुआर के आइजी अनूप बिरथरे, डीआइजी इंद्रजीत महथा सहित सभी अधिकारियों-जवानों ने झारखंड जगुआर सहित पूरे देश के बलिदानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइजी अनूप बिरथरे ने कहा कि झारखंड को माओवाद मुक्त करने में झारखंड जगुआर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्हें गर्व है कि वे झारखंड जगुआर का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वे बलिदान हुए जवानों-अधिकारियों के परिवार के साथ खड़े हैं और पूरा झारखंड जगुआर ऐसे परिवार का ऋणी रहेगा।