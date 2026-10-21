माओवाद के खिलाफ शहादत देनेवाले 24 बलिदानियों को झारखंड जगुआर ने दी श्रद्धांजलि, ATS ने रखा मौन
पुलिस संस्मरण दिवस पर झारखंड जगुआर ने माओवाद विरोधी अभियानों में शहीद हुए अपने 24 बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। आईजी ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस संस्मरण दिवस पर झारखंड जगुआर ने दी श्रद्धांजलि।
माओवाद व विधि व्यवस्था में 24 जवान बलिदान।
आइजी अनूप बिरथरे ने शहीदों के परिवारों को सम्मान दिया।
राज्य ब्यूरो, रांची। पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर झारखंड जगुआर (जेजे) या स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) में बुधवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड जगुआर के स्थापना काल से लेकर अब तक बलिदान हुए सभी 24 बलिदानियों को याद किया गया।
मौके पर झारखंड जगुआर के आइजी अनूप बिरथरे, डीआइजी इंद्रजीत महथा सहित सभी अधिकारियों-जवानों ने झारखंड जगुआर सहित पूरे देश के बलिदानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइजी अनूप बिरथरे ने कहा कि झारखंड को माओवाद मुक्त करने में झारखंड जगुआर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्हें गर्व है कि वे झारखंड जगुआर का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वे बलिदान हुए जवानों-अधिकारियों के परिवार के साथ खड़े हैं और पूरा झारखंड जगुआर ऐसे परिवार का ऋणी रहेगा।
उनके सुख-दुख में यह बल हमेशा खड़ा रहेगा। समारोह के दौरान झारखंड जगुआर के जवानों, अधिकारियों ने सभी बलिदानियों को शोक सलामी दी।
ये हैं झारखंड जगुआर के 24 बलिदानी
आतंकवाद निरोधी दस्ता ने बलिदानियों के सम्मान में रखा मौन
झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) में बलिदानियों के याद व सम्मान में पुलिस संस्मरण दिवस परेड का आयोजन किया गया।
मौके पर एसपी एटीएस राजकुमार मेहता सहित सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मियों ने दो मिनट का मौन धारण कर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर झारखंड सहित पूरे देश में एक साल के भीतर बलिदान हुए सभी 154 जांबाज जवानों, अधिकारियों को याद किया गया।
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