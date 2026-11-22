जागरण संवाददाता, तुपुदाना(रांची)। तुपुदाना ओपी क्षेत्र के एक गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 58 वर्षीय एक व्यक्ति पर अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि दीपावली के समय घर में अकेली पाकर उसने 16 वर्षीय किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

इसके बाद किसी को बताने पर माता-पिता की हत्या कर शव जंगल में फेंक देने की धमकी दी। इसी डर के कारण पीड़िता और उसका परिवार लंबे समय तक चुप रहा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है।



जानकारी के अनुसार, पीड़िता आठवीं कक्षा की छात्रा है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है; उसकी मां मजदूरी करती हैं, जबकि वृद्ध पिता खेती-बाड़ी और मवेशियों की देखभाल कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

परिजनों और रिश्तेदारों के मुताबिक, दीपावली के दौरान जब किशोरी घर में अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाले उसके सगे चाचा ने कथित तौर पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपित ने उसे किसी को कुछ न बताने की चेतावनी दी और जान से मारने की धमकी दी।

धमकी के डर से लंबे समय तक खामोश रहा परिवार आरोप है कि पहली घटना के बाद भी आरोपित की हरकतें नहीं थमीं और वह लगातार नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करता रहा। माता-पिता को नुकसान पहुंचाने की धमकी मिलने के कारण पीड़िता काफी डरी हुई थी। वहीं, परिवार की कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति के चलते परिजन भी किसी तरह की कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे थे।



आखिरकार पीड़िता और उसके परिजनों ने हिम्मत जुटाकर रिश्तेदारों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। रविवार को परिवार के सदस्य और रिश्तेदार पीड़िता को लेकर तुपुदाना ओपी पहुंचे और लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, सोमवार को होगी कोर्ट में पेशी पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद आरोपित से पूछताछ की गई है। वहीं, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।