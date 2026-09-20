TSPC सुप्रीमो बृजेश गंझू का ऐसा रिकॉर्ड, जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे! हत्या से लेकर रंगदारी तक... 44 मामले है दर्ज

डिजिटल डेस्क, रांची। टीएसपीसी सुप्रीमो बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज मामलों का लंबा रिकॉर्ड है। पुलिस दस्तावेज के अनुसार, उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट, यूएपीए और सीएलए एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके विरुद्ध सिमरिया, टंडवा, लावालौंग, पिपरवार, पत्थलगड्डा, गिद्धौर, सदर समेत अन्य थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी, लूट, मारपीट, आर्म्स एक्ट, यूएपीए और सीएलए एक्ट समेत विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं।

दस्तावेज में दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं के अनुसार, ब्रजेश/बृजेश गंजू के नेतृत्व में लावालौंग के कोलकोले के बीच पुलिस गश्ती दल पर हमला कर हथियार लूटने और बीएमपी-6 के जवानों की हत्या का उल्लेख है। इसके अलावा दो फरवरी 2025 को टंडवा थाना क्षेत्र के लेम्बुआ जंगल के पास भुवनेश्वर साव की हत्या का भी उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में है। उस पर पुलिस का मुखबिर होने और उग्रवादी मामले में गवाही देने का आरोप लगाया गया था।