उग्रवादी बृजेश गंझू के एनकाउंटर के साथ TSPC का The End, माओवादियों से 2 दशक तक लड़ी थी वर्चस्व की लड़ाई 

जुलकर नैन, चतरा। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के सुप्रीमो बृजेश सिंह गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ दुलारचंद गंझू उर्फ रंजन उर्फ फुलचंद गंझू उर्फ सरदार के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के साथ ही संगठन के अस्तित्व पर भी विराम लग गया है।

लावालौंग थाना क्षेत्र के लुटू सोहावन गांव निवासी स्वर्गीय पच्चु गंझू के पुत्र बृजेश गंझू ने वर्ष 2004 में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के खिलाफ समानांतर संगठन खड़ा किया था। देखते ही देखते टीएसपीसी ने चतरा समेत रांची, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, लातेहार एवं बिहार के कुछ जिलों में अपनी गतिविधियां बढ़ा ली थीं। उस पर झारखंड सरकार ने 25 लाख और एनआईए ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। वह एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था।

माओवादियों के साथ वर्चस्व की लड़ाई टीएसपीसी और भाकपा माओवादी के बीच करीब दो दशक तक वर्चस्व की खूनी लड़ाई चली। दोनों संगठनों के बीच कई बार मुठभेड़ और हिंसक घटनाएं हुईं। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के उग्रवादियों के अलावा ग्रामीणों और अन्य लोगों की भी जान गई।

लंबे समय तक चले इस खूनी संघर्ष का असर चतरा के लावालौंग, कुंदा, प्रतापपुर समेत आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला। दोनों संगठनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल पैदा कर दिया था।