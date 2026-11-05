सारंडा वन रिजर्व में जैव विविधता संरक्षण को 37 करोड़ की केंद्रीय सहायता, 31 हजार हेक्टेयर पर वन्यजीव अभयारण्य

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने सारंडा में 31 हजार हेक्टेयर से अधिक वनभूमि पर वन्यजीव अभयारण्य बनाने की पहल की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बन रहे इस फारेस्ट रिजर्व में करीब 89 प्रजाति की वनस्पति है। इस जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार से 37 करोड़ की सहायता राशि मिलेगी।

इससे यहां रहने वाले स्थानीय लोगों को जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस वर्ष दिसंबर में केंद्रीय जैव विविधता बोर्ड की टीम यहां आकर वनस्पतियों का अध्ययन करेगी। वन्यजीव अभयारण्य के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक निर्देश मांगे हैं।