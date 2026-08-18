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विशाखापट्टनम में होगा RSS का महामंथन: जनसंख्या असंतुलन, नशा मुक्ति और भारतीय विकास मॉडल पर होगी चर्चा

By Kumar Sanjay Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 18 Aug 2026 09:39 PM (IST)

आरएसएस की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक बुधवार से विशाखापट्टनम में शुरू होगी। इसमें जनसांख्यिकी परिवर्तन, जनसंख्या असंतुलन, भारत के विकास मॉडल और युवा नशा मुक्ति पर चर्चा होगी।

विशाखापट्टनम में होगा RSS का महामंथन

विशाखापट्टनम में होगा RSS का महामंथन

HighLights

  1. विशाखापट्टनम में तीन दिवसीय आरएसएस समन्वय बैठक आज से शुरू।

  2. जनसांख्यिकी परिवर्तन, जनसंख्या असंतुलन पर होगी विस्तृत चर्चा।

  3. भारत के विकास मॉडल, युवा नशा मुक्ति पर भी मंथन।

जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक बुधवार से विशाखापट्टनम के समीप स्थित गुड़िलोवा के 'विज्ञान विहार' विद्यालय में प्रारंभ होगी। वर्ष में एक बार होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में इस बार देश के अलग-अलग इलाकों में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाली समस्या, जनसंख्या असंतुलन, देश की वर्तमान स्थिति और भारत के विकास मॉडल पर विस्तृत चर्चा होगी।

इसके साथ ही युवाओं को नशे की गिरफ्त से कैसे बचाया जाए इस पर भी मंथन होगा। जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों में हो रहे युवाओं के आंदोलन के बाद आरएसएस की पहली बड़ी बैठक होने जा रही है।

बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी सह सरकार्यवाह सहित सभी अखिल भारतीय अधिकारी अधिकारी और संघ की प्रेरणा से कार्य करने वाले भाजपा, विहिप, अभाविप, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय किसान संघ जैसे 32 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री, अखिल भारतीय संगठन मंत्री और कुछ चुने हुए कार्यकर्ता भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार संघ की किसी अखिल भारतीय बैठक में शामिल होंगे।

बैठक के संबंध में मंगलवार को अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि विविध संगठनों से 49 महिलाओं सहित कुल 253 प्रमुख कार्यकर्ता और संघ के पदाधिकारियों को मिलाकर 327 प्रतिनिधि अपेक्षित हैं।

बैठक में संगठनों में परस्पर समन्वय को बेहतर करने पर भी चर्चा होगी। साथ ही समसामयिक विषयों पर भी चर्चा होगी।

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा आने वाले समय में सभी संगठन क्या कर सकते हैं, इस विषय पर भी बैठक में चर्चा होगी। नशा मुक्ति के साथ ही युवाओं में जागृति के लिए अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी।

संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ द्वारा तय किए गए 'पंच परिवर्तन' के विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। शताब्दी वर्ष के समापन के बाद इसे कैसे आगे चलाया जाएगा इस पर सभी संगठन चर्चा करेंगे।

आंबेकर ने कहा कि विकास के मॉडल पर लगातार चर्चा होती है। विकास की अवधारणा क्या है। विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, उसके विभिन्न आयाम जुड़े हुए हैं। बैठक में इन पर भी चर्चा होगी और आने वाले समय में विभिन्न संगठन अपनी योजना बनाएंगे। आर्थिक पहलुओं के साथ-साथ सभी क्षेत्रों को संतुलित करने वाले एक समग्र 'भारतीय विकास मॉडल' पर विस्तृत चर्चा होगी।