रांची में जाम और हादसों पर से मिलेगी मुक्ति, सड़कों पर बने 38 जानलेवा कट्स होंगे बंद

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी की सड़कों पर बने अनियंत्रित कट जल्द बंद किए जाएंगे। इससे सड़क दुर्घटनाओं और जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। पथ निर्माण विभाग और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त प्रयास से शहर के 38 स्थानों पर कट बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसे लागू करने की तैयारी है।

वहीं कट बंद होने के बाद लोगों को सड़क पार करने के लिए निर्धारित मार्केट क्षेत्रों और सुरक्षित स्थानों का इस्तेमाल करना होगा। इससे अचानक सड़क पार करने और वाहनों के बीच टकराव की आशंका कम होगी। विशेष रूप से आटो और ई-रिक्शा चालकों के अचानक कट से वाहन मोड़ने के कारण होने वाली परेशानी पर भी नियंत्रण की उम्मीद है।

बूटी मोड़ से दुर्गा सोरेन चौक तक 38 कट बूटी मोड़ से विकास होते हुए दुर्गा सोरेन चौक तक लगभग 18 किलोमीटर लंबी सड़क पर जगह-जगह कट बने हुए हैं। इससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। वहीं, सड़क पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं होने के कारण रात में अंधेरा छा जाता है।