रांची के धुर्वा डैम किनारे मिला युवक का शव, पहचान में जुटी पुलिस; मौके पर पहुंचे सिटी एसपी

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी के धुर्वा डैम के किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। शव मिलने की सूचना पर सिटी एसपी पारस राणा मौके पर पहुंचे। उनके साथ धुर्वा और नगड़ी थाना की पुलिस टीम भी मौजूद रही।