वियतनाम में रांची के योग शिक्षक की मौत, कार और स्कूटी की टक्कर से हुआ दर्दनाक हादसा
रांची के 26 वर्षीय योग शिक्षक राजा कुमार वर्मा की वियतनाम में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज ...और पढ़ें
HighLights
रांची के योग शिक्षक राजा वर्मा की वियतनाम में मौत।
तेज बारिश में स्कूटी और कार की टक्कर से हादसा।
दोस्त विनय कुमार यादव गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में।
जागरण संवाददाता, रांची। वियतनाम में तेज बारिश के बीच हुए सड़क हादसे में रांची के 26 वर्षीय योग शिक्षक राजा कुमार वर्मा की मौत हो गई। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली, चूना भट्ठा, श्री नारायण प्रजापति पथ निवासी राजा पिछले कुछ समय से वियतनाम में योग शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे।
हादसे में उनके साथ स्कूटी पर सवार जमशेदपुर निवासी दोस्त विनय कुमार यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही राजा के घर और आसपास के इलाके में मातम पसर गया।
योग की क्लास लेकर लौटते समय हुआ हादसा
मिली जानकारी के अनुसार, राजा वियतनाम में एक निजी घर में योग की क्लास लेने के बाद दोस्त विनय के साथ स्कूटी से कार्यालय लौट रहे थे।
इसी दौरान तेज बारिश के बीच उनकी स्कूटी अचानक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि विनय गंभीर रूप से घायल हो गए।
सोमवार शाम तक रांची पहुंचने की उम्मीद
हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। राजा के पार्थिव शरीर को वियतनाम से रांची लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जरूरी कागजी और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
परिजनों के अनुसार, सभी प्रक्रिया समय पर पूरी होने पर सोमवार शाम तक विमान से राजा का पार्थिव शरीर रांची पहुंचने की उम्मीद है।
राजा की असमय मौत की खबर से सुखदेवनगर स्थित उनके आवास और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है। रिश्तेदार और पड़ोसी शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।
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