वियतनाम में रांची के योग शिक्षक की मौत, कार और स्कूटी की टक्कर से हुआ दर्दनाक हादसा 

जागरण संवाददाता, रांची। वियतनाम में तेज बारिश के बीच हुए सड़क हादसे में रांची के 26 वर्षीय योग शिक्षक राजा कुमार वर्मा की मौत हो गई। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली, चूना भट्ठा, श्री नारायण प्रजापति पथ निवासी राजा पिछले कुछ समय से वियतनाम में योग शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे।

हादसे में उनके साथ स्कूटी पर सवार जमशेदपुर निवासी दोस्त विनय कुमार यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही राजा के घर और आसपास के इलाके में मातम पसर गया।

योग की क्लास लेकर लौटते समय हुआ हादसा मिली जानकारी के अनुसार, राजा वियतनाम में एक निजी घर में योग की क्लास लेने के बाद दोस्त विनय के साथ स्कूटी से कार्यालय लौट रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश के बीच उनकी स्कूटी अचानक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि विनय गंभीर रूप से घायल हो गए।