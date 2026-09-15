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Jharkhand Weather: झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! 17 सितंबर तक रांची समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

By Verendra Rawat Edited By: Mansi Kumari
Published: Tue, 15 Sep 2026 06:00 AM (IST)

राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने के ...और पढ़ें

रांची समेत कई जिलों में हल्की बारिश के आसार।

रांची समेत कई जिलों में हल्की बारिश के आसार।

HighLights

  1. राजधानी रांची में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश के आसार।

  2. 15-17 सितंबर तक तेज बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी।

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है।

वहीं 15 से 17 सितंबर के बीच राज्य में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ वज्रपात, गरज और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है।

सोमवार को दर्ज आंकड़ों के अनुसार, रांची में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक रहा। पिछले 24 घंटे में राजधानी में बारिश दर्ज नहीं की गई।

हालांकि, वातावरण में नमी बनी रही। रांची में अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 97 और न्यूनतम 76 प्रतिशत रही। मौसम चेतावनी में 15, 16 और 17 सितंबर को राज्य में कहीं-कहीं गरज, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में रांची समेत अन्य जिलों में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।

दो दिनों में बढ़ सकता है तापमान

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दो दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। रांची में बादल छाए रहने के कारण मौसम फिलहाल सुहाना बना रह सकता है।

कई जिलों में बारिश की संभावना

राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या मेघ गर्जन की संभावना है। पिछले 24 घंटे में चाईबासा में 26.2 मिमी, रांची में बारिश नहीं, जबकि खूंटी में 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। चाईबासा में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और डालटनगंज में 33.2 डिग्री दर्ज हुआ। बोकारो-थर्मल में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री रहा।

18-19 सितंबर को भी बारिश के आसार

मौसम विभाग के आउटलुक के अनुसार, 18 और 19 सितंबर को भी राज्य में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश या मेघ गर्जन हो सकता है। यानी अगले एक सप्ताह के दौरान झारखंड में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना नहीं है। राजधानी रांची में भी बादल और बारिश का दौर बीच-बीच में जारी रह सकता है। 

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