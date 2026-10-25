रांची में पानी के लिए तरस रहे लोग, पांच दिनों से सूखे पड़े नल; चुटिया समेत कई इलाकों में परेशानी

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी के कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। चुटिया, कोकर इंडस्ट्रियल एरिया, लालपुर और बूटी मोड़ सहित कई क्षेत्रों में पिछले पांच दिनों से जलापूर्ति बाधित है। नलों में पानी नहीं आने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी के कारण नहाने, कपड़े धोने और घर के अन्य जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं।

वहीं, कुछ इलाकों में जलापूर्ति हो भी रही है, तो पानी का प्रेशर काफी कम है। कोकर निवसी विनोद कुमार ने बताया कि जिन घरों में बोरिंग की सुविधा है, वहां स्थिति कुछ बेहतर है। हालांकि, पूरी तरह सप्लाई के पानी पर निर्भर परिवारों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए पानी का वैकल्पिक इंतजाम करना पड़ रहा है।