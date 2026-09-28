रांची विश्वविद्यालय में 567 अभ्यर्थियों की सूची जारी, सीटें सिर्फ 327; नवंबर से शुरू होगा कोर्स वर्क

जागरण संवाददाता, रांची। रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत इंटरव्यू में शामिल होने के लिए 567 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है। हालांकि अभी तक इंटरव्यू की तारीख जारी नहीं की गयी है। लेकिन इसकी प्रक्रिया चल रही है और अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और नवंबर में कोर्स वर्क शुरू किया जा सकता है।

रांची विश्वविद्यालय में पहली बार है कि पीएचडी के नए रेगुलेशन 2022 के अनुसार नामांकन लिया जा रहा है। जिसके बाद कुल 327 अभ्यर्थियों का शोध करने के लिए चयन होगा। नवंबर में शुरू हो जाएगा पीएचडी का कोर्स वर्क पीएचडी की शुरुआत कोर्स वर्क से की जाती है। छह महीने का कोर्स वर्क पूरा करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद शोधार्थी अपने शोध की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। रांची विवि में कोर्स वर्क की शुरुआत नवंबर 2026 से की जा सकती है।

विश्वविद्यालय के शोध निदेशालय से इसकी तैयारी चल रही है। शोध निदेशक डॉ. परवेज हसन ने बताया कि अगर सब कुछ समय पर हुआ तो नवंबर से कोर्स वर्क शुरू किया जा सकता है। निदेशालय की ओर से तैयारी हो रही है। जल्द ही इंटरव्यू की तारीख जारी की जाएगी। जिसके बाद संबंधित विभाग इंटरव्यू आयोजित कर लेंगे।

कोर्स वर्क में ही मिल जाएगी पूरी जानकारी वहीं इस बार जो पीएचडी नामांकन के तहत चयनित होकर आयेंगे उनके लिए कुछ अलग तरीके का ही कोर्स वर्क तैयार किया गया है। नामांकन के साथ ही शोध के लिए क्या करना चाहिए उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी।