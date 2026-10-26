रांची यूनिवर्सिटी की यूजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर सवाल बताने का दावा, विश्वविद्यालय ने किया खारिज

जागरण संवाददाता, रांची। रांची विश्वविद्यालय में सोमवार से यूजी सेमेस्टर फोर की परीक्षा होनी है। इसमें मेजर पेपर-6 का पेपर है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रही है। जिसमें गेस क्वेश्चन देने का दावा किया जा रहा है।

इसमें कहा जा रहा है कि हम आपको 10 सवाल देंगे, जिसमें छह तो कंफर्म है और हो सकता है कि सभी आ जाए। ये दावा आशीष कुमार ठाकुर की ओर से किया जा रहा है। हालांकि विवि प्रशासन की ओर से इस दावे को खारिज किया गया है।

रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संजय कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय इन दावों को खारिज करता है। इसके साथ ही रांची विश्वविद्यालय के स्नातक सेमेस्टर फोर के विद्यार्थियों से अपील करता है कि ऐसे दावों के चक्कर में नहीं पड़े और अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें।