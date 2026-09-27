रांची में करम पूजा से लौट रही आदिवासी युवती से गैंगरेप, मोबाइल भी छीनकर ले गए दरिंदे
रांची के रातू थाना क्षेत्र में करम पूजा से लौट रही 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पुलिस ...और पढ़ें
HighLights
करम पूजा से लौट रही 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म।
राजू थाना क्षेत्र में घटना, मारपीट कर मोबाइल भी लूटा।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और मेडिकल जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, रांची। करम पूजा मनाकर लौट रही 19 वर्षीया युवती के साथ रातू थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
पीड़िता का आरोप है कि 22 सितंबर की रात अज्ञात युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया और जबरन सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। आरोपित उसका मोबाइल भी लेकर फरार हो गए। घटना में युवती के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है।
पीड़िता शुक्रवार को परिजनों के साथ रातू थाना पहुंची और अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी आदिकांत महतो के निर्देश पर अवर निरीक्षक प्रियंका कुमारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई।
सदर अस्पताल में मेडिकल जांच
कांड के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक विनीत राय ने पीड़िता को सदर अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच कराई। पुलिस अब मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पीड़िता का बयान न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष भी दर्ज कराया जाएगा।
अज्ञात आरोपितों की पहचान में जुटी पुलिस
पुलिस ने अज्ञात आरोपितों की पहचान के लिए घटनास्थल और आसपास के इलाकों में जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
साथ ही तकनीकी जांच के जरिए भी आरोपितों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपितों की पहचान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।