ईशान-सूर्यवंशी की एक झलक के लिए बेताब हो रहे फैंस, रांची में मैच से पहले ही चढ़ा क्रिकेट का रंग
भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची में होने वाले टी20 मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। दर्शक ...और पढ़ें
HighLights
रांची में भारत-वेस्टइंडीज मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह।
ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी की जर्सी की दिखी सबसे ज्यादा डिमांड।
ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी की जर्सी की दिखी सबसे ज्यादा डिमांड।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर सुबह से ही क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जुटने लगी। मैच शाम सात बजे शुरू होना है, लेकिन फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा है। खिलाड़ियों की एक झलक पाने और मुकाबले का रोमांच महसूस करने के लिए दर्शक एंट्री शुरू होने से करीब दो घंटे पहले ही स्टेडियम पहुंचने लगे।