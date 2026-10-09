ईशान-सूर्यवंशी की एक झलक के लिए बेताब हो रहे फैंस, रांची में मैच से पहले ही चढ़ा क्रिकेट का रंग

बिहार के राजगीर से भी कुछ क्रिकेट प्रेमी मैच देखने रांची पहुंचे हैं। यहां आते ही उन्होंने ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और महेंद्र सिंह धोनी के नाम वाली टी-शर्ट खरीदी और उन्हें पहनकर तस्वीरें खिंचवाईं।

उनका कहना था कि बिहार का लाल ईशान किशन मैदान पर खेल रहा है, तो उसे खेलते देखने का मौका भला कैसे छोड़ सकते हैं। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते देखने के लिए वे काफी उत्साहित हैं।

रांची में क्रिकेट का जुनून ऐसा है कि झारखंड के अलग-अलग जिलों के साथ दूसरे राज्यों से भी प्रशंसक भारत-वेस्टइंडीज का मुकाबला देखने पहुंचे हैं। पलामू से आए क्रिकेट प्रेमियों ने बताया कि वे टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम आए हैं। मैच देखने के लिए कुछ प्रशंसकों ने पहले से ही टिकट का इंतजाम कर लिया था, जबकि कई लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक कर मुकाबले का हिस्सा बनने की तैयारी की।