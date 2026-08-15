झारखंड छात्र आंदोलन: स्वतंत्रता दिवस पर रांची में निकली विशाल तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयघोष से गूंजा शहर

जागरण संवाददाता, रांची। जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्रों ने स्टेडियम परिसर में तिरंगा फहराया। इसके बाद छात्रों ने पूरे शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में छात्र यात्रा में शामिल हुए।

तिरंगा यात्रा जयपाल सिंह स्टेडियम से निकलकर कचहरी चौक, न्यूक्लियस मॉल, जेल चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची। पूरे यात्रा मार्ग में छात्र लगातार भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचने पर छात्रों ने सामूहिक रूप से भारत माता की जय का उद्घोष किया।