झारखंड छात्र आंदोलन: तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर अड़े देवेंद्र नाथ, अस्पताल में पुलिस के साथ धक्का-मुक्की

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी खबर आ रही है। कई दिनों से अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तिरंगा फहराने और उसके बाद तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर अड़े हैं, जिसके बाद सदर अस्पताल में उनके कमरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात हो गया।

देवेंद्र नाथ महतो की टीम का कहना है कि पुलिस द्वारा देवेंद्र नाथ महतो जी को लगातार रोका जा रहा है। करीब एक घंटे से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें बाहर जाने से रोका गया है और धक्का-मुक्की की जा रही है।