नहाने के लिए नदी में बुलाया, दुष्कर्म के बाद गला घोंटा; रांची में छात्रा मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के रांची जिले में एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और गला घोंटकर उसकी हत्या करने के आरोप में 23 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा की छात्रा, 17 वर्षीय लड़की का शव रविवार को उसके घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर झाड़ियों में मिला।

नहाने के बहाने नदी में बुलाया

मुरी चौकी के प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि घटना के दिन, नशे की हालत में आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को फोन किया और उसे नहाने के लिए नदी पर चलने को कहा।