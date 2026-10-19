रांची में चचेरे भाई के साथ निकली थी नाबालिग, कुछ घंटे बाद झाड़ियों में मिली लाश; दुष्कर्म के बाद हत्या का शक

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के रांची जिले में एक 17 वर्षीय लड़की अपने घर के पास मृत पाई गई। पुलिस को शक है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा की छात्रा का शव रविवार को उसके घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह से बरामद किया गया।

पुलिस के अनुसार, लड़की अपने सात साल के चचेरे भाई के साथ यह कहकर घर से निकली थी कि वह अपने भाई और भाभी के घर जा रही है।

कुछ देर बाद, वह लड़का घर लौट आया, जिसके बाद परिवार वालों ने लड़की की तलाश शुरू की। बाद में उसका शव झाड़ियों में मिला।

पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत का खुलासा

मुरी चौकी के प्रभारी विकास पासवान ने कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि लड़की का गला घोंटकर हत्या की गई है। हालांकि, बलात्कार की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।"