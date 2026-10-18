अरगोड़ा स्टेशन पर फेल हुआ रांची-नई दिल्ली राजधानी का इंजन, पीछे दूसरा इंजन लगा कर धकेल कर भेजी गई पिस्का

जागरण संवाददाता, रांची। रांची से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस के इंजन में रविवार शाम तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अरगोड़ा स्टेशन के पास शाम 5:25 बजे इंजन में खराबी आने के बाद ट्रेन को पीछे से अतिरिक्त इंजन लगाकर धकेलते हुए पिस्का स्टेशन तक ले जाया गया।

वहां इंजन बदलने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगा, जिससे ट्रेन का परिचालन प्रभावित हुआ। अरगोड़ा में शंटिंग लाइन नहीं होने से पिस्का ले गए ट्रेन अरगोड़ा स्टेशन पर इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद रेलवे की ओर से दूसरा इंजन उपलब्ध कराया गया। हालांकि, अरगोड़ा स्टेशन पर शंटिंग लाइन नहीं होने के कारण वहां इंजन बदलने की व्यवस्था नहीं हो सकी।

इसके बाद अतिरिक्त इंजन को ट्रेन के पीछे लगाया गया और राजधानी एक्सप्रेस को धकेलते हुए पिस्का स्टेशन तक पहुंचाया गया। वहां खराब इंजन को हटाकर दूसरे इंजन को लगाया गया। इसके बाद ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया।