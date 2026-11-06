दिनभर निजी अस्पताल में इलाज, रात होते ही रिम्स और सदर अस्पताल रेफर! बढ़ रहा मौत का आंकड़ा

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी के निजी अस्पतालों में इलाजरत अति गंभीर मरीजों को रात के समय रिम्स और सदर अस्पताल रेफर करने का मामला सामने आया है। स्थिति यह है कि निजी अस्पतालों से रेफर किए जाने वाले करीब 70 प्रतिशत मरीज रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं।

इनमें कई ऐसे मरीज होते हैं, जिनकी स्थिति पहले से ही बेहद नाजुक होती है। मरीजों को रेफर करने के बाद निजी अस्पतालों की एंबुलेंस उन्हें रिम्स या सदर अस्पताल में छोड़कर लौट जाती हैं। कई बार मरीज के इलाज, दी गई दवाओं और अब तक की जांच से संबंधित पूरी जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। इससे सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों के सामने इलाज शुरू करने में मुश्किलें आती हैं।

निजी अस्पतालों की इस कार्यप्रणाली से रिम्स पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। गंभीर मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से उपलब्ध संसाधनों, विशेषकर वेंटिलेटर और आइसीयू बेड पर दबाव पड़ता है। नतीजतन, दूसरे अस्पतालों से सीधे पहुंचने वाले ऐसे मरीज, जिन्हें समय पर वेंटिलेटर और गहन चिकित्सा की जरूरत होती है, उन्हें भी इंतजार करना पड़ सकता है। चिकित्सकों का मानना है कि कई मरीजों की हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि उन्हें बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामलों में मौत का आंकड़ा भी बढ़ता है।

बिना इलाज के ब्योरे के भेजे जा रहे मरीज रिम्स ट्रामा सेंटर के डीएमएस डॉ. साकेत वर्मा के अनुसार, निजी अस्पतालों से रेफर होकर आने वाले मरीजों के साथ उनके इलाज का पूरा ब्योरा नहीं मिलता। यह जानकारी भी कई बार उपलब्ध नहीं होती कि मरीज को अब तक कौन-सी दवाएं दी गई हैं, कौन-सी जांच हुई है और उसकी स्थिति में कितना बदलाव आया है।