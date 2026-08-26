रांची के इन इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली, घर से निकलने से पहले निपटा लें अपना काम

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में बुधवार को बिजली विभाग की ओर से अलग-अलग इलाकों में मरम्मत, लाइन सुरक्षा और यूटिलिटी शिफ्टिंग से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इसके कारण शहर और आसपास के कई क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कुछ इलाकों में करीब पांच घंटे तक बिजली बंद रहेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में दो से साढ़े चार घंटे तक आपूर्ति प्रभावित होगी।

अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो बिजली कटने से पहले पानी की मोटर चलाने, मोबाइल-लैपटॉप चार्ज करने, जरूरी बिजली उपकरणों का इस्तेमाल करने और अन्य आवश्यक काम निपटाने की तैयारी कर लें। सुखदेव नगर और लालगुटुवा में पांच घंटे बिजली रहेगी बाधित बुधवार को आरडीएसएस योजना के तहत एलटी रिकंडक्टोरिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण शहर के दो क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करीब पांच घंटे बाधित रहेगी। बिजली विभाग के अनुसार सुखदेव नगर काली मंदिर, सेंट्रल बैंक गली क्षेत्र में 11 केवी रातू रोड फीडर से जुड़ी बिजली आपूर्ति सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेगी।

इसी अवधि में जगदीश नगर और लालगुटुवा क्षेत्र में 11 केवी आईटीआई फीडर की बिजली भी बाधित रहेगी। विभाग ने संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले आवश्यक विद्युत कार्य निपटा लें। साथ ही पानी की मोटर, इन्वर्टर और अन्य जरूरी उपकरणों का उपयोग बिजली कटौती को ध्यान में रखकर करने की सलाह दी गई है।

चेतन टोली फीडर में आज साढ़े चार घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल हरमू के अंतर्गत बुधवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग के अनुसार चेतन टोली फीडर तथा 33 केवी हरमू-पुंदाग लाइन में पेड़ की डालियों की छंटाई का कार्य किया जाएगा। इसके कारण सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक करीब साढ़े चार घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

इस दौरान शिवदयाल नगर, चेतन टोली, बुद्ध विहार समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली नहीं रहेगी। विभाग ने संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि निर्धारित अवधि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विद्युत संबंधी कार्य पहले ही पूरा कर लें।

वहीं, बिजली से संचालित उपकरणों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विभाग ने बताया कि पेड़ की डालियों की छंटाई का कार्य विद्युत लाइनों की सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति के लिए किया जा रहा है।

बूटी फीडर में यूटिलिटी शिफ्टिंग, ढाई घंटे बिजली रहेगी बंद विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, ओरमांझी के अंतर्गत बूटी फीडर में यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण बुधवार को दिन के 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संबंधित फीडर से जुड़े इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए बिजली से जुड़े जरूरी कार्य पहले ही निपटा लें। विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से बूटी मोड़, सैनिक कॉलोनी, डुमरदग्गा, शिवाजी नगर, महावीर नगर, हनुमान नगर, बसंत विहार और बच्चा जेल समेत आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे।