Jharkhand Weather: आसमान में छाए 'बादल', बारिश ने बढ़ाई टेंशन; रांची समेत इन जिलों में IMD का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, रांची। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड के मौसम पर दिखाई दे रहा है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने आज 26 अगस्त को भी कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि 27 अगस्त को रांची समेत मध्य झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, 26 से 30 अगस्त के बीच राज्य में गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। इस दौरान कहीं-कहीं हवा की गति करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

आज 26 अगस्त को कहां होगी भारी बारिश? 26 अगस्त के लिए मौसम विभाग के भारी बारिश चेतावनी मानचित्र में राज्य के कुछ दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। विभाग ने ऐसे क्षेत्रों में मौसम पर नजर रखने की सलाह दी है।

वहीं, राज्य के अन्य हिस्सों में भी बादल छाए रहने और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। यानी 26 अगस्त को पूरे झारखंड में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की उम्मीद नहीं है। 27 अगस्त को रांची में बढ़ेगा बारिश का असर 27 अगस्त को मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के वार्निंग मैप में रांची और इसके आसपास के मध्य झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दिखाई गई है।

ऐसे में रांची में 27 अगस्त को सामान्य बारिश के मुकाबले तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। शहर में पहले से हो रही छिटपुट बारिश के बीच अचानक तेज बारिश होने की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

28 अगस्त तक बारिश का दौर, दक्षिणी जिलों पर भी नजर 28 अगस्त को भी राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के पांच दिवसीय पूर्वानुमान में दक्षिणी झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का संकेत दिया गया है। इसके बाद 29 और 30 अगस्त को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी रह सकती है।

गरज-चमक और तेज हवा का भी अलर्ट बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवा को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 25 से 30 अगस्त तक गरज-चमक और तेज हवा की चेतावनी दी है। इसलिए बारिश के दौरान खुले मैदान, पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचना बेहतर रहेगा।

रांची का आज कैसा रहेगा मौसम? रांची में 26 अगस्त को अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यानी तापमान से ज्यादा आज रांची में बादल, बारिश और मौसम में अचानक बदलाव महत्वपूर्ण रहेगा।

अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के तापमान पूर्वानुमान के मुताबिक, 26 से 28 अगस्त के बीच रांची का अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।