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रांची पुलिस का ‘सिंघम’ अवतार! पिस्टल की नोक पर किडनैपिंग, महज 2 घंटे में किडनैपर्स का 'द एंड'

By Prince KumarEdited By: Mansi Kumari
Published: Mon, 14 Sep 2026 12:33 PM (IST)

रांची पुलिस ने कडरू से अगवा किए गए एक युवक को महज 120 मिनट के भीतर नगड़ी इलाके से सकुशल ...और पढ़ें

एआई जेनरेटेड इमेज।

एआई जेनरेटेड इमेज।

HighLights

  1. कडरू से अगवा युवक को रांची पुलिस ने 120 मिनट में बचाया।

  2. नगड़ी इलाके से सकुशल बरामद किया गया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की त्वरित कार्रवाई का एक और मामला सामने आया है। रविवार की देर रात अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू इलाके से हथियारों के बल पर अगवा किए गए एक युवक को रांची पुलिस ने महज 120 मिनट के भीतर सकुशल बरामद कर लिया।

ठीक इसी तरह सात सितंबर को विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के अपहरण के बाद भी वहां की पुलिस ने करीब दो घंटे में उसे ढूंढ निकाला था।

देर रात एक बजे कडरू से हुआ अपहरण

यह घटना रविवार देर रात करीब एक बजे की है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू इलाके में हथियारों और बल के दम पर बदमाशों के एक गुट ने एक युवक का जबरन अपहरण कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही बदहवास परिजन रांची पुलिस के पास पहुंचे और पूरे मामले से अवगत कराया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने बिना समय गंवाए स्पेशल टीम का गठन किया। सिटी एसपी पारस राणा के नेतृत्व में गठित टीम ने टेक-इंटेलिजेंस और त्वरित सूचना तंत्र की मदद से संदिग्ध ठिकानों पर छापामारी शुरू की।

120 मिनट में नगड़ी से बरामद हुआ युवक

पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के करीब दो घंटे के भीतर नगड़ी इलाके में घेराबंदी की और अपहृत युवक को ढूंढ निकाला। पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित किया और इलाज व देखभाल के लिए भेज दिया।

युवक के साथ मारपीट, नग्न वीडियो बनाने का आरोप

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मंजर हैरान कर देने वाला था. युवक नग्न अवस्था में था। उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। साथ ही अपहरणकर्ताओं द्वारा उसकी नग्न अवस्था में वीडियो बनाए जाने की बात सामने आई है। युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। पुलिस ने तत्काल युवक को सुरक्षा में लिया और इलाज व देखभाल के लिए भेज दिया। 

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