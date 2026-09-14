रांची पुलिस का ‘सिंघम’ अवतार! पिस्टल की नोक पर किडनैपिंग, महज 2 घंटे में किडनैपर्स का 'द एंड'

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की त्वरित कार्रवाई का एक और मामला सामने आया है। रविवार की देर रात अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू इलाके से हथियारों के बल पर अगवा किए गए एक युवक को रांची पुलिस ने महज 120 मिनट के भीतर सकुशल बरामद कर लिया।

ठीक इसी तरह सात सितंबर को विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के अपहरण के बाद भी वहां की पुलिस ने करीब दो घंटे में उसे ढूंढ निकाला था। देर रात एक बजे कडरू से हुआ अपहरण यह घटना रविवार देर रात करीब एक बजे की है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू इलाके में हथियारों और बल के दम पर बदमाशों के एक गुट ने एक युवक का जबरन अपहरण कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही बदहवास परिजन रांची पुलिस के पास पहुंचे और पूरे मामले से अवगत कराया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने बिना समय गंवाए स्पेशल टीम का गठन किया। सिटी एसपी पारस राणा के नेतृत्व में गठित टीम ने टेक-इंटेलिजेंस और त्वरित सूचना तंत्र की मदद से संदिग्ध ठिकानों पर छापामारी शुरू की।

120 मिनट में नगड़ी से बरामद हुआ युवक पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के करीब दो घंटे के भीतर नगड़ी इलाके में घेराबंदी की और अपहृत युवक को ढूंढ निकाला। पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित किया और इलाज व देखभाल के लिए भेज दिया।