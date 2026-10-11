रांची की सड़कों को मिलेगा नया लुक! पेड़ों की छंटाई के लिए उतरी स्काईलिफ्टर मशीन; अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, रांची। शहर की सड़कों के किनारे पेड़ों की बेतरतीब बढ़ी शाखाओं को व्यवस्थित करने और हरित आवरण के बेहतर रखरखाव के लिए रांची नगर निगम ने पहल तेज कर दी है। निगम ने नई स्काईलिफ्टर मशीन की मदद से पेड़ों की छंटाई शुरू कराई है। साथ ही, उद्यानिकी कार्यों की निगरानी के लिए गार्डन अधीक्षकों के बीच वार्डवार जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं।

शनिवार को मोरहाबादी फुटबाल ग्राउंड के समीप, भारत माता चौक, प्रेमसंस के पास और कांके रोड पर पेड़ों की शाखाओं की छंटाई की गई। स्काईलिफ्टर की मदद से ऊंचाई पर स्थित शाखाओं तक पहुंचकर छंटाई की जा रही है। निगम का जोर सूखी, अनावश्यक और आवागमन में बाधा बनने वाली शाखाओं को आवश्यकतानुसार हटाने पर है, ताकि पेड़ों की प्राकृतिक संरचना बनी रहे और सड़कों के किनारे हरियाली व्यवस्थित दिखे।