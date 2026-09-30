रांची में अब हर काम के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे नगर निगम के चक्कर, 5 इलाकों में खुलेंगे अंचल कार्यालय

जागरण संवाददाता, रांची। नगर निगम से जुड़े काम के लिए अब हर बार कचहरी स्थित निगम मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। रांची नगर निगम शहर के पांच इलाकों में अंचल कार्यालय शुरू करने जा रहा है। दो अक्टूबर से इन कार्यालयों का संचालन प्रस्तावित है।

निगम का दावा है कि इससे लोगों को अपने घर के नजदीक ही निगम की सेवाएं मिल सकेंगी और छोटे-छोटे काम के लिए मुख्यालय जाने की परेशानी कम होगी। अंचल कार्यालयों को नागरिकों की सुविधा के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

फिलहाल रंग-रोगन और जरूरी सिविल कार्य अंतिम चरण में हैं। कार्यालयों में निगमकर्मियों और नागरिकों के बैठने के लिए कुर्सी-टेबल, सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पांच इलाकों में पहला चरण नगर निगम ने पहले चरण में पांच स्थानों पर अंचल कार्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है। इनमें बड़ा तालाब, पंडरा, बांधगाड़ी, एचईसी धुर्वा और हेसाग शामिल हैं। कहां-कहां खुलेंगे कार्यालय? बड़ा तालाब: सामुदायिक भवन, वार्ड संख्या 21

सामुदायिक भवन, वार्ड संख्या 21 बांधगाड़ी: सामुदायिक भवन, वार्ड संख्या 06

सामुदायिक भवन, वार्ड संख्या 06 पंडरा: पंचायत कार्यालय, वार्ड संख्या 32

पंचायत कार्यालय, वार्ड संख्या 32 सेक्टर-3 बाजार, एचईसी धुर्वा: सामुदायिक भवन, वार्ड संख्या 40

सामुदायिक भवन, वार्ड संख्या 40 उरांव चौक, हेसाग: सामुदायिक भवन, वार्ड संख्या 52 स्थानीय स्तर पर होगी सेवा, घटेगी मुख्यालय की भीड़ अंचल कार्यालयों के माध्यम से संबंधित इलाकों के नागरिकों को नगर निगम से जुड़े विभिन्न कार्यों और सेवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलेगी। इससे खासकर शहर के बाहरी और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अभी कई छोटे कार्यों के लिए लोगों को निगम मुख्यालय तक आना पड़ता है।