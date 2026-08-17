रांची में JSSC CGL अभ्यर्थियों का विरोध, परीक्षा रद होने से युवाओं में आक्रोश; खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा
रांची में JSSC-CGL परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने सरकार के परीक्षा रद करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने इसे न्यायालय के आदेश का अपमान बताया और सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की।
HighLights
JSSC-CGL पास अभ्यर्थियों ने रांची में किया विरोध प्रदर्शन।
सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले से युवा हुए नाराज।
न्याय के लिए दोबारा कोर्ट जाने की तैयारी में अभ्यर्थी।
डिजिटल डेस्क, रांची। रांची में JSSC-CGL एग्जाम पास कर चुके अभ्यर्थियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार द्वारा परीक्षा को रद करने के फैसले से नाराज इन युवाओं ने प्रोजेक्ट भवन के बाहर एकजुट होकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान एक हताश अभ्यर्थी ने अपनी गहरी पीड़ा साझा की। उसने बताया कि सरकार के इस एक फैसले ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है।
'न्याय की हार हुई'
अपने परिवार को सांत्वना देते हुए और सरकार से गुहार लगाते हुए उसने कहा, "मैं अपने माता-पिता से कहना चाहूंगा कि कृपया धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि अपने इस फैसले को वापस लें। सरकार का यह कदम माननीय न्यायालय के आदेश का भी अपमान है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आज न्याय की हार हुई है, कोर्ट की हार हुई है। लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ना जारी रखूंगा।"
एक अन्य प्रदर्शनकारी ने इस पूरे घटनाक्रम के कानूनी पहलू और युवाओं की मजबूरी पर प्रकाश डाला। उसने स्पष्ट किया कि उनकी नियुक्तियां पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई थीं।
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: JSSC CGL aspirants, who cleared the exam, stage a protest at Project Bhawan against the state government’s decision to cancel the exam— ANI (@ANI) August 17, 2026
One of the protestors says, "Following the government's decision, I am left on the streets. I would like to tell my… pic.twitter.com/xw5CqK0yWB
अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के बाद हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगी थी। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें रातों-रात बेरोजगार कर दिया।
हेमंत सोरेन के प्रति जाई नाराजगी
सबसे बड़ी चिंता उन सैकड़ों युवाओं की है, जिन्होंने इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए अपनी पुरानी और सुरक्षित नौकरियां तक छोड़ दी थीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति गहरी नाराजगी जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने उनसे इस मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
दोबारा कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी
एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा कि हम पहले भी अदालती प्रक्रिया के जरिए ही इस मुकाम तक पहुंचे थे, इसलिए अब हम न्याय के लिए दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हम लोग हर तरह के जांच के लिए तैयार हैं। आप जांच कीजिए, जो गलत है, उस पर कार्रवाई कीजिए लेकिन कुछ लोगों के लिए हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए... मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलिएगा। मैं अपने सारे दस्तावेज लेकर आया हूं... आप CBI जांच कीजिए। आपको जो करना है, वो कीजिए मगर हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। हम लोग मर जाएंगे।"
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