रांची में JSSC CGL अभ्यर्थियों का विरोध, परीक्षा रद होने से युवाओं में आक्रोश; खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा

डिजिटल डेस्क, रांची। रांची में JSSC-CGL एग्जाम पास कर चुके अभ्यर्थियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार द्वारा परीक्षा को रद करने के फैसले से नाराज इन युवाओं ने प्रोजेक्ट भवन के बाहर एकजुट होकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान एक हताश अभ्यर्थी ने अपनी गहरी पीड़ा साझा की। उसने बताया कि सरकार के इस एक फैसले ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है।

'न्याय की हार हुई'

अपने परिवार को सांत्वना देते हुए और सरकार से गुहार लगाते हुए उसने कहा, "मैं अपने माता-पिता से कहना चाहूंगा कि कृपया धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि अपने इस फैसले को वापस लें। सरकार का यह कदम माननीय न्यायालय के आदेश का भी अपमान है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आज न्याय की हार हुई है, कोर्ट की हार हुई है। लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ना जारी रखूंगा।"

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने इस पूरे घटनाक्रम के कानूनी पहलू और युवाओं की मजबूरी पर प्रकाश डाला। उसने स्पष्ट किया कि उनकी नियुक्तियां पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई थीं।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: JSSC CGL aspirants, who cleared the exam, stage a protest at Project Bhawan against the state government’s decision to cancel the exam



One of the protestors says, "Following the government's decision, I am left on the streets. I would like to tell my… pic.twitter.com/xw5CqK0yWB — ANI (@ANI) August 17, 2026

अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के बाद हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगी थी। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें रातों-रात बेरोजगार कर दिया।