रांची में छात्रों और सरकार के बीच 1 घंटे 40 मिनट चली बातचीत, मीटिंग के बाद डेलिगेशन ने कहा- जारी रहेगा आंदोलन

डिजिटल डेस्क, रांची। रांची में चल रहे जेपीएससी और जेएसएससी प्रोटेस्ट को लेकर शुक्रवार देर शाम सरकार और छात्र डेलिगेशन के बीच पहले दौर की वार्ता करीब 1 घंटे 40 मिनट तक चली।

बातचीत के बाद छात्र डेलिगेशन JPSC JSSC Reform Manch की ओर से बैठक को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया।

बयान में बताया गया कि आज प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के मंत्रियों के समक्ष JPSC और JSSC से जुड़े सभी मुद्दों तथा अपनी मांगों का विस्तृत आधार प्रस्तुत किया। छात्र-छात्राओं ने विस्तार से बताया कि उनकी मांगें किन तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित हैं।

मंत्रियों ने सभी बातों को गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि छात्रों की बातें और उनके तर्क पूरी तरह उचित हैं। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री तक सभी मांगों और तथ्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ पहुंचाया जाएगा।