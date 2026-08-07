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    रांची JPSC-JSSC प्रोटेस्ट: 'हमने छात्रों की डिमांड समझी', डेलिगेशन से मीटिंग के बाद बोले मंत्री सुदिव्य कुमार

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 09:53 PM (IST)

    झारखंड में आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच पहले दौर की वार्ता सफल रही। छात्र नेताओं ने इसे सकारात्मक बताया और सरकार ने मांगों पर गंभीरता से विचार करन ...और पढ़ें

    मंत्री सुदिव्य कुमार। (एजेंसी)

    मंत्री सुदिव्य कुमार। (एजेंसी)

    HighLights

    1. छात्रों और झारखंड सरकार के बीच पहली दौर की वार्ता सफल रही।

    2. सरकार ने छात्रों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार का आश्वासन।

    3. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने बैठक को अत्यंत सकारात्मक बताया।

    डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच पहले दौर की वार्ता समाप्त हो गई है। यह वार्ता सफल बताई जा रही है।

    राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान ने जानकारी देते हुए कहा कि यह हमारी पहली बैठक थी। यह बहुत सकारात्मक रही। सभी के साथ बैठकर परिवार जैसा महसूस हुआ।

    उन्होंने आगे कहा कि हमें भरोसा है कि सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी जायज मांगों को मानेंगे। विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बन गई है।

    गंभीरता से करेंगे विचार

    उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हमने छात्रों के साथ अच्छे माहौल में बैठक की। हमने छात्रों की मांगों को समझा। सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    सीएम से करेंगे बात

    राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद, उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि हमने अपनी मांगें उनके सामने रखी हैं। आगे की चर्चा होगी। विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारी समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है। वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा।

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