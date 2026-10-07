IND vs WI T20 मैच देखने वालों के लिए अच्छी खबर: रांची के होटलों में कमरे खाली, ऑनलाइन बुकिंग पर 40% तक छूट 

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर है।

यह मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कांप्लेक्स में खेला जाएगा। होटल कारोबारियों को इस मैच से अच्छे कारोबार की उम्मीद है, लेकिन वर्तमान में अधिकांश होटलों में कमरे खाली हैं।

कुछ होटलों में बुकिंग हुई है, जबकि रेलवे स्टेशन, मेन रोड, बिरसा चौक, एयरपोर्ट रोड और हिनू के आसपास के होटल दर्शकों की पहली पसंद बने हुए हैं। कई होटलों में मैच को लेकर अच्छी बुकिंग हुई है, जबकि अन्य इलाकों में कमरों की उपलब्धता बनी हुई है।

कई नामी होटलों में कमरे उपलब्ध शहर के कई नामी होटलों में कमरे उपलब्ध हैं, जैसे रमाडा, पार्क प्राइम, होटल सत्याविल्ला प्राइम, होटल जेड स्क्वायर, क्रिस्टल रेसीडेंसी, होटल महाराजा इन, होटल आर्या, होटल युवराज, होटल मीरा और होलीडे होम। होटल प्रबंधन ग्राहकों की जरूरत के अनुसार विभिन्न श्रेणी के कमरे उपलब्ध करा रहा है। रांची में कमरे की कीमत 1500 रुपये (एसी) से लेकर 14000 रुपये तक है। डीलक्स से लेकर फैमिली रूम तक की सुविधा होटलों में ठहरने वाले ग्राहकों के लिए डीलक्स, सेमी डीलक्स, एग्जिक्युटिव, स्वीट और फैमिली रूम की सुविधा उपलब्ध है। इन कमरों के साथ ब्रेकफास्ट, वाई-फाई, एसी, गर्म-ठंडा पानी, टीवी और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।