जागरण संवाददाता, रांची। शादी-ब्याह के लगन का मौसम शुरू होने के साथ ही सोना और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट ने राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में हलचल बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार महंगी धातुओं के भाव में नरमी देखने को मिल रही है। इसका असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ा है। कीमतों में गिरावट से शादी के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

वहीं, सोने-चांदी के भाव में और कमी आने की आस में कई ग्राहक खरीदारी को लेकर इंतजार भी कर रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो आने वाले समय में सोने-चांदी की कीमत में ओर भी गिरावट देखी जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के कमजोर संकेतों के बीच शनिवार को सराफा बाजार में चांदी की कीमत में करीब सात प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई। चांदी शुक्रवार को 1,70,000 था, 8 हजार रुपये से अधिक टूटकर 1,62,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

वहीं, सोने की कीमत में करीब पांच प्रतिशत की गिरावट आई और 24 कैरेट सोना लगभग छह हजार रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,21,719 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया। वहीं सोना 22 कैरेट शुक्रवार को 1,22,600 रुपये से टूटकर 1,19,900 रुपये पहुंच गया है। हालांकि, अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां कीमतों में अंतर हो सकता है।

शादी की खरीदारी पर पड़ेगा असर सर्राफा कारोबारियों के अनुसार कीमतों में गिरावट से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके घरों में आने वाले दिनों में शादी है। सोने के आभूषणों के साथ चांदी के पायल, बिछिया, बर्तन और पूजा सामग्री की खरीदारी भी बढ़ने की उम्मीद है।

हालांकि, ग्राहक फिलहाल भाव पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से सोना-चांदी की कीमत में गिरावट आ रही है, यह रेट टूटकर सोना एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम व चांद एक लाख 10 हजार रुपये तक चला जाएगा। बाजार में लगातार सोना-चांदी की कीमत गिरने से ग्राहकों में काफी खुशी है। वहीं निवेशकों में यह चिंता का विषय बना हुआ है।