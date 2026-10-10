रांची को 8 नमो जीवन रक्षक बाइक एंबुलेंस की सौगात, संकरी गलियों में भी जल्द पहुंचेगा इलाज

जागरण संवाददाता, रांची। आपात स्थिति में मरीजों तक जल्द चिकित्सा सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से पहली बार रांची को आठ ‘नमो जीवन रक्षक रक्षित’ बाइक एंबुलेंस की सौगात मिली है।

रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने शनिवार को सदर अस्पताल परिसर में इन बाइक एंबुलेंस का लोकार्पण किया।

इनमें से सात सदर अस्पताल और एक सेवा सदन अस्पताल को उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, आम लोगों के लिए इनकी सेवा तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू होगी।

इन बाइक एंबुलेंस को खास तौर पर ऐसे इलाकों में त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है, जहां संकरी गलियों, भीड़भाड़ और दुर्गम रास्तों के कारण पारंपरिक एंबुलेंस को पहुंचने में परेशानी होती है। इनमें मरीज की निगरानी और प्राथमिक उपचार के लिए कई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

आपात स्थिति में समय पर मदद जरूरी : संजय सेठ लोकार्पण समारोह में संजय सेठ ने कहा कि आपातकाल में समय पर मिलने वाली चिकित्सा सहायता जीवन बचाने में निर्णायक होती है। रांची की संकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में मरीजों तक जल्द मदद पहुंचाने के उद्देश्य से ये बाइक एंबुलेंस समर्पित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनकी तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आम लोगों को सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। उद्देश्य यह है कि जरूरत के समय किसी भी नागरिक को चिकित्सा सहायता मिलने में अनावश्यक देरी न हो। डीआरडीओ की स्वदेशी तकनीक से तैयार आयोजकों के अनुसार, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की विकसित और पेटेंट प्राप्त स्वदेशी तकनीक से लैस ‘रक्षित’ बाइक एंबुलेंस को उन स्थानों तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया है, जहां सामान्य एंबुलेंस की पहुंच कठिन होती है।

इसकी विशेष ‘पेशेंट-आन-बाइक’ व्यवस्था के जरिए आपात स्थिति में मरीज को बाइक पर सुरक्षित ले जाने में मदद मिलेगी। बाइक एंबुलेंस में मल्टी-पैरामीटर पेशेंट मानिटर की सुविधा है, जिससे मरीज के रक्त में आक्सीजन का स्तर, हृदय गति, तापमान और ईसीजी की निगरानी की जा सकती है।